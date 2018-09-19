مقتل حارس أمن حاول منع موظف من الاعتداء على زميلته في العمل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية مقتل شخص باكستاني الجنسية، جراء طعنه بسكين أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين موظف وموظفة يعملان في احدى الشركات العاملة في مجال الانشاءات العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل راح ضحيتها حارس أمن عندما كان يحاول منع المتهم من الاعتداء على فتاة تعمل معهم في ذات الشركة، ليتم القاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق مع في الواقعة.

وبينت التحقيقات بأن المتهم دأب على إزعاج الفتاة وتتبعها بنظراته التي أخافتها، فأسرت بذلك للمجني عليه، كي يتدخل لمنعه من مواصلة تتبعها وإخافتها وذلك لكونه مسؤول الأمن بالشركة.

وحين قام المجني عليه بسحب تصريح الدخول الخاص بالمتهم في محاوله منه لردعه وحمله على عدم إزعاج الشاكية والابتعاد عنها، وبعد أن أعاد المجني عليه تصريح الدخول للمتهم قرر الأخير الانتقام من الموظفة وحاول التعدي عليها بسكين استله من بين طيات ملابسه، وحينما حاول المجني عليه الدفاع عن الشاكية وومنع الاعتداء عليها، باغته المتهم بطعنتين متتاليتين إحداهما في بطنه والأخرى في صدره، فسقط المجني عليه صريعاً.

وخلال جلسة اليوم، تمسك شقيق المجني عليه، بحقه في الحصول على القصاص من القاتل، داعياً هيئة محكمة الاستئناف إلى تأييد حكم القصاص الذي أصدرته محكمة أول درجة في حق المتهم، ليقرر قاضي المحكمة حجز الدعوي للحكم إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل.