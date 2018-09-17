عصابة تخترق بريد موظف وتستولى على 100 ألف درهم من حسابه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية 3 أشخاص من جنسية أفريقية متهمون باختراق بريد الكتروني لموظف آخر يعمل في أحد المؤسسات التعليمية وتغيير بياناته البنكية بما مكنهم من الاستيلاء على 100 ألف و636 درهم، للحكم إلى 30 سبتمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم الأول باختراق البريد الإلكتروني للموظف (المجني عليه) وإرسال رسالة الكترونية، يطالب فيها من إدارة الموارد البشرية الخاص بجهة عمل الموظف، بتغير بيانات الحساب البنكي الخاصة به، وإرسال مستحقات الموظف، لحساب شخص آخر، وليشرعوا بعدها في عملية سحب تلك المبالغ المالية باستخدام البطاقة المصرفية الخاصة بالحساب الثاني.

وأنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، حيث أفاد المتهم الثالث أنه يعيش في الدولة منذ 6 سنوات ولا توجد سابقة جنائية له، فيما طالب المحامي محمد البريكي الحاضر مع المتهمين الأول والثاني ببراءة موكليه عن التهم، مقدماً نسخة من تقرير أحد رجال الشرطة والذي يفيد بعدم ضلوعهما في القضية.