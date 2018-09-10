6 أشهر حبساً لمتهم بحيازة ألعاب نارية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح الأولى في رأس الخيمة، أخيراً، بسجن متهم (من جنسية دولة آسيوية) ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، بتهمة حيازة ألعاب نارية دون ترخيص، وتعريض حياة الناس للخطر، كما قضت ببراءة المتهم الثاني في القضية من الاتهامات المسندة إليه. واتهمت النيابة العامة المتهمين بحيازة ألعاب نارية والاتجار فيها دون ترخيص أو تصريح من السلطات المعنية. كما وجهت إلى المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر، وتخزين الألعاب النارية في بيئة من شأنها إلحاق الضرر بالمنطقة المحيطة.

وكان محامي المتهم الثاني، شفيق مغاوري، دفع ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، استناداً إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات في القضية. ولفت إلى بطلان إذن النيابة العامة لاستناده إلى تحريات غير جدية، موضحاً أن إصرار المتهم الأول على إنكار التهم المنسوبة إليه منذ القبض عليه، وخلو الأوراق من دليل على علمه بالجريمة، يؤكد براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، لانتفاء القصد الجنائي بركنيه المادي والمعنوي.