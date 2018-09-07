محاكمة «مدير» بتهمة شراء كوكايين لامرأتين مقابل «ليلة»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير أميركي بتهمة تسهيل وشراء كمية من مخدر الكوكايين لامرأتين مقابل قضاء ليلة معه، كما وجهت إليه تهمة تعاطي المخدرات وشراء مشروبات كحولية في غير الأحوال المنصوص عليها.

وذكر شاهد من شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، أن معلومات موثوقة المصدر وردت بشأن وجود المتهم في أحد الفنادق بمنطقة نخلة جميرا، وبحوزته مواد مخدرة بقصد الترويج لمتعاطين مقابل مبالغ مالية، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وأضاف أنه في اليوم المحدد انتقلت فرقة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى غرفته، وكانت برفقته المتهمة الأخرى التي صدر إذن ضبط بحقها كذلك، وتبين أنها تقيم في غرفة أخرى في الفندق ذاته، وبالانتقال إلى هناك وُجدت امرأة أخرى، وبتفتيش المكان عثر على حقيبة نسائية بها علبة سجائر وبداخلها كيس بلاستيكي ملفوف في محارم ورقية يحوي كمية من مخدر الكوكايين.

وبسؤال المتهمتين، اعترفت الأولى بأن الحقيبة تعود لها، والمخدر يعود لها وزميلتها، وأنهما حصلتا عليه من المتهم دون مقابل مالي، لافتاً إلى أنهما كانتا برفقته في ملهى ليلي، وطلبتا منه المخدر مقابل قضاء الليلة معه في الفندق، فتواصل مع مروج مخدرات واشترى منه كمية كوكايين مقابل 10 آلاف درهم، الذي تم القبض عليه لاحقاً وأحيل إلى محكمة أبوظبي، فيما دفع المتهم قيمة المخدرات، واستضاف المرأتين وأعطاهما الكوكايين دون مقابل مادي.

وقال شرطي آخر في محضر إفادة الشرطة إنه كان على رأس عمله بمهنة حرس توقيف الرجال بمركز الشرطة المختص، وشاهد المتهم أثناء عودته من النيابة العامة وقبل إدخاله عنبر التوقيف، وتولى تفتيشه وعثر على مادة بيضاء في كيس بلاستيكي صغير الحجم في جيب بنطلونه، وتبين أنها عبارة عن مخدر الكوكايين.