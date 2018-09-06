وفاة مواطن اختناقاً وإصابة زوجته في احتراق منزلهما بالفجيرة

المصدر: سلامة الكتبي - الفجيرة

توفي مواطن يبلغ من العمر 39 عاما وأصيبت زوجته باختناق فيما نجا 9 من أفراد أسرته وعاملتين منزليتين، إثر احتراق منزله في ضاحية الفصيل بالفجيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة العميد علي عبيد الطنيجي أن غرفة العمليات تلقت بلاغا في الساعة 2:44 دقيقة صباحا يفيد باندلاع حريق في منزل مواطن وعليه انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإطفائه بعد أن أخلت المنزل من أفراد الأسرة الذين كانوا بداخله وعددهم 9 أشخاص وعاملتين منزليتين فيما نتج عن الحريق وفاة الأب اختناقا في حين أصيبت زوجته باختناق وتم نقلها إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنه تم تحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق في الأسباب الحقيقة وراء الحريق.