"ضبط شخصين أنزلا حمولة شاحنتين على شارع غياثي -ليوا

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

استجابت شرطة أبوظبي سريعاً لنداء وجهه أحد المواطنين بوجود كثبان رملية على الشارع العام من غياثي باتجاه ليوا.

ووصف المواطن في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خطورة الكثبان الرملية على السائقين والتسبب في تضييق مسارات الطريق وتالياً إرباكهم ووقوع حوادث مرورية خصوصا عند قيادة المركبات في ساعات الليل .

وقامت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي بضبط شخصين من الجنسية الآسيوية لضلوعهما في قيام شاحنتين بتنزيل حمولتهما على الشارع .

وعملت دوريات الشرطة بالمديرية فور تلقيها لنداء المواطن بإزالة الرمال عن الشارع بالتعاون مع الجهات المعنية ،وتابعت التحقيق في الواقعة وتبين بالبحث والتحري ان الشاحنتين تعود ملكيتها لإحدى شركات النقليات المحلية .

واعترف الآسيويان بإنزال حمولة الشاحنتين " الكثبان الرملية" علي الشارع العام بناء على طلب شخص ثالث آسيوي يعمل لدى الشركة وتم ضبط المذكورين و حجز المركبات وماتزال التحقيقات جارية للواقعة .