أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

• لم يكتف عامل آسيوي بمجرد حيازة مخدر الماريغوانا وتعاطيها، بل حاول زراعتها أيضاً، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أفادت بالعثور على نبتة ماريغوانا زرعها المتهم، فضلاً عن العثور بحوزته على كيس مادة عشبية للمخدر ذاته، وبذور قابلة للزراعة للماريغوانا ونبات القنب، كما تأكد من خلال إخضاعه للفحص من قبل الجهات المختصة تعاطيه مخدر الحشيش، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته لارتكابه جناية وجنحتي زراعة مادة مخدرة، وحيازة مادتين أخريين بقصد التعاطي، فضلاً عن التعاطي.

• تجاوز طباخ عربي حدود الزمالة، فتحرش جنسياً بزميلته داخل سيارته، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وأحالته إلى محكمة الجنايات.

وذكرت المجني عليها، وهي محاسبة في المطعم ذاته، أن المتهم اتصل على هاتف المطعم، وطلب منها أن تحضر له عصيراً في المواقف السفلية بالبناية، فرفضت ذلك، كونها مشغولة، إلا أنه أصر، فتوجهت إليه، وكان يجلس في سيارته، وفور دخولها فوجئت به يرتكب تصرفاً مخلاً، ويشاهد فيلماً إباحياً، وحاول جرها إليه، إلا أنها صرخت وغادرة، وأخبرت مسؤول المطعم بالأمر.

• نفى عامل آسيوي أمام محكمة الجنايات اتهام زميلته له بالتحرش بها أمام الصالون الذي يعملان فيه، فيما أفادت المجني عليها بأنها فوجئت بالمتهم يضمها ويحتضنها من الخلف، ثم لمس مناطق حساسة من جسدها، لكن شاهدتين تعملان معهما في الصالون ذاته ذكرتا في تحقيقات النيابة العامة أنهما شاهدتا المتهم يمسك المجني عليها من عند الكتف.