محاكمة متهم بتعاطي المخدرات

المصدر: محمد الرفاعي ـــ الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة في قضية متهم فيها شاب (من جنسية دولة عربية) بتعاطي مادة الهيروين المخدرة، وحيازة المؤثرات العقلية.

وتعود تفاصيل القضية، حسب أوراقها، إلى شهر يوليو الماضي، عندما تم ضبط المتهم بحوزته مؤثرات عقلية، ومادة الهيروين المخدرة، واعترف بتعاطيه الهيروين، وعلى أثر ذلك تم تحويل القضية إلى النيابة والمحكمة للنظر فيها.

وقدم محامي المتهم مستندات تثبت حسن سير وسلوك موكله، مؤكداً أنها كانت المرة الأولى له في تعاطيه لمادة الهيروين. وطالب بتكفيل المتهم، وإخلاء سبيله، بكفالة تقدرها الهيئة القضائية.

وأمر القاضي بتكفيل المتهم، مقابل حجز جواز سفره، كما أمر بحجز القضية للحكم فيها بتاريخ 29 أغسطس المقبل، بعد إرفاق صحيفة سلوك المتهم للتأكد من عدم وجود سوابق عليه.