إصابة 7 من عائلة واحدة بحادث مروري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أصيب سبعة أشخاص (من عائلة خليجية)، بينهم طفلة عمرها سنتان، بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة، في حادث مروري، بعد جسر الوثبة في أبوظبي.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، المقدم عبدالله يوسف السويدي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت سبب الحادث إلى قيام مركبة «بيك آب» بالانحراف على مركبة العائلة المتضررة وهي تسير في المسار الأوسط، ما أدى إلى محاولة تجنب قائد المركبة لها، واصطدامها بالحواجز الحديدية.

ودعا السويدي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتأكد من خلو الطريق أثناء تغيير المسار، وعدم الانشغال أثناء القيادة.