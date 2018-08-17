متهم ينفي تعاطي الحشيش ويعترف بشرب الخمر

المصدر: عمرو بيومي ـــ أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية متهم فيها شاب خليجي بتعاطي المخدرات، والتعدي على رجال الشرطة، وأنكر خلال جلسة المحاكمة الاتهامات الموجة إليه، قائلاً إنه لا يتذكر أي شيء عن الواقعة غير أنه كان محتسياً «البيرة».

فيما حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 30 أغسطس الجاري.

وأنكر المتهم، وهو محبوس على ذمة قضية تعاطي مخدر الحشيش، تدخينه الحشيش، مؤكداً أن كل ما يتذكره هو شربه قدراً من البيرة، ولا يتذكر تدخينه الحشيش أو مقاومة رجال الشرطة والتعدي عليهم، مشيراً إلى أنه علم بتدخينه من نتائج تحليل البول التي أجريت له عقب القبض عليه. وطالب المحكمة بأن تراعي حداثة سنه، وأن تستخدم الرأفة معه.