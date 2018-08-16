متهم بالاعتداء على الشرطة ينفي تعاطي الحشيش ويعترف بشرب الكحول

المصدر: عمرو بيومي ـــ أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في قضية متهم فيها شاب «من جنسية دولة خليجية» بتعاطي المخدرات والتعدي على رجال الشرطة، وأنكر خلال جلسة المحاكمة الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً إنه لا يتذكر أي شيء عن الواقعة غير أنه كان محتسياً البيرة « الكحول ».

فيما حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 30 أغسطس الجاري.

وأنكر المتهم، وهو محبوس على ذمة قضية تعاطي مخدر الحشيش، قيامه بتدخين الحشيش، مؤكداً أن كل ما يتذكره هو شربه قدر من البيرة، ولا يتذكر تدخينه الحشيش أو مقاومة رجال الشرطة والتعدي عليهم، مشيراً إلى أنه علم بتدخينه الحشيش من نتائج الفحوص التي أجريت له عقب القبض عليه.

وطالب المحكمة بأن تراعي حداثة سنه، وأن تستخدم الرأفة معه.