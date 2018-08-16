وفاة أحد عناصر «الدفاع المدني» في الفجيرة بحادث سير

المصدر: سميه الحمادي - الفجيرة

تلقت غرفة عمليات إدارة الدفاع المدني - الفجيرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير في منطقة رول دبا، ووجود محصورين في الحادث، وعلى إثر هذا البلاغ هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتبين بعد عملية الإنقاذ أن المصاب هو أحد زملائهم في العمل، وفجعوا بوفاته إثر الإصابة البليغة التي تعرض لها.

وقال نائب مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العقيد خالد ربيع الحمودي، إن «الإدارة فقدت أحد عناصرها الأبطال وهو المساعد خالد عبيد الرولي، الذي يعمل إطفائياً في مركز الدفاع المدني بمنطقة ضدنا، وعرف عنه حسن الخلق وحب العمل، نعزي أنفسنا أولاً ونعزي أهله وذويه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».