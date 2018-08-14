محاكمة شاب بتهمة قتل شريكه لخلافات مالية

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية قتل، متهم فيها شاب من جنسية دولة آسيوية، أقدم على قتل شريكه في العمل باستخدام سكين، للتواصل مع أولياء الدم، واستمعت المحكمة إلى أقوال زوجة المجني عليه للمرة الأولى، ومواجهتها بالمتهم.

وقالت زوجة المتهم خلال الجلسة إنها تعمل خادمة بمنزل في الشارقة، وكان زوجها شريكاً للمتهم في أعمال للتجارة العامة، حيث كان زوجها يطالب المتهم بأموال مترتبة عليه، مشيرة إلى أن المجني عليه لديه ولد واحد وشقيق، وأمه لاتزال على قيد الحياة، لافتة إلى أنها تريد الدية، وهناك مشاورات بينها وبين عائلة زوجها للقبول بالدية.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى تاريخ 12 من أكتوبر 2015، عندما تشاجر المتهم مع المجني عليه، بسبب خلافات مالية على الأعمال التي يقومان بها معاً، ما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما، ومشادات كلامية، وتبادلا الضرب، وبعدها قام المتهم بحمل سكين، وسدد طعنات عدة إلى صدر المجني عليه، ما أدى إلى وفاته.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً، وأجّلت المحكمة القضية إلى 12 من الشهر المقبل، لتحديد موقف أولياء الدم، وإثبات ذلك بمستندات مصدقة.