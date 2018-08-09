محاكمة 5 متهمين بالاعتداء على أفراد شرطة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية خمسة آسيويين متهمين بالاعتداء على أفراد الشرطة في الشارقة، والتسبب في إصابة أحدهم حسب التقارير الطبية المرفقة في ملف القضية.

وتعود تفاصيل القضية عندما اعتدى المتهمون على رجال الشرطة، أثناء تأديتهم وظيفتهم وواجباتهم الرسمية، واعتراض المتهمين على إيقافهم، وقاوموهم واعتدوا عليهم بالضرب، إضافة إلى حصول اشتباك بالأيدي بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى إصابة ملازم أول، وتم القبض عليهم وأحالتهم النيابة للتحقيق إلى القضاء.

وأحضر المتهمان الرابع والخامس من محبسهما، بينما تغيب بقية المتهمين عن الجلسة، إذ واجهت المحكمة المتهمين الرابع والخامس بما نسب إليهما، ولم يقبل المتهمان التحدث إلا بلغتهما وطالبا بمترجم، معللين ذلك بأنهما لا يفهمان لغتي الأوردو والعربية، لتحدثهما لغة البشتو، وخوفاً من ترجمة أقوالهما بصورة غير صحيحة أو غير مفهومة تدينهما بالتهم المنسوبة إليهما، وتعذر وجود مترجم في الجلسة، ما جعل القاضي يؤجل القضية إلى الثاني من سبتمبر المقبل، لإحضار بقية المتهمين واستدعاء مترجم للاستماع إلى أقوال المتهمين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.