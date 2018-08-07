براءة متهم بالاعتداء على أفراد من «مكافحة المخدرات» في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ـــ الشارقة

قضت محكمة جنايات الشارقة ببراءة متهم (من الجنسية الإفريقية) من تهمة مقاومة أفراد في إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي، والتعدي عليهم.

وكان قرار إحالة المتهم إلى المحاكمة أفاد بأنه، في 18 يونيو الماضي، قاوم موظفين مكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات، أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية وجولاتهم التفتيشية، وأقدم على ضربهم محدثاً بهم إصابات، وفقاً لتقارير طبية.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، لكنه أنكرها جميعاً، وأكد أنه لم يكن يعرف بأن المجني عليهم يعملون في دائرة حكومية، ويقومون بعملهم الرسمي، وفق الدعوة المقامة بحقه، ولم يظهروا ما يثبت أنهم على رأس عملهم وفي مهام رسمية، عندما أوقفوه لاستجوابه وأخذ بياناته.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بحبس ستة متهمين (من جنسيات دول آسيوية) لمدة سنة وتغريمهم 100 ألف درهم، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بإدارة مكان للدعارة واستغلال نساء فيه لممارسة الرذيلة، إضافة إلى معاقبة متهمة من الجنسية ذاتها بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة ممارسة الزنا والدعارة، وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.