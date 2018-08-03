تشييع جثامين 5 أفراد من عائلة يمنية واحدة في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي _عجمان

لقيت أسرة من 5 يمنيين من عائلة واحدة من امارة عجمان، حتفها إثر حادث أليم وقع على طريق صلالة في سلطنة عُمان، نتيجة تدهور مركبتهم، بينما كانت الأسرة متجهة إلى اليمن من طريق صلالة لقضاء إجازتها.

ووقع الحادث بينما كانت الأسرة اليمنية في طريقها إلى اليمن لقضاء اجازتهم السنوية عبر طريق صلالة براً مستقلة سيارتها، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليها، وأفرادها هم: محمد سعد ناجي 42 سنة، واحمد مطيع هيلان 12 سنة ومحمد مطيع هيلان 4 سنوات، ووالدهما مطيع مانع هيلان وزوجة مطيع مانع هيلان، بعد صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد بعجمان، ببنما ما زال نبيل السائق يتلقى العلاج في سلطنة عمان وحالته بليغة.