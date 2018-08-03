الحبس والإبعاد لـ 7 متهمين بسرقة شركة مقاولات

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حكمت محكمة جنايات في الشارقة، على ستة متهمين آسيويين بالحبس ستة أشهر، والإبعاد عن البلاد، بعد إدانتهم بالسرقة والتهديد والدخول إلى شركة مقاولات بالإكراه، كما عاقبت المتهم السابع في القضية نفسها بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دخول المتهمين الستة إلى مقر شركة مقاولات، وتقييد الحارس، وسرقة كمية من السقالات المخصصة للبناء والمباني، وبطريات ولوحة مركبة، ومرايا، والتوجه بها إلى السكراب، وبيعها لصاحب السكراب (المتهم السابع)، بمبلغ 30 ألف درهم.

وواجهت المحكمة المتهم السابع بالتهم المنسوبة إليه، وهي حيازة المنقولات في ظروف تثبت عدم مشروعيتها، وعدم تحريره فاتورة بالمبلغ، واعترف بأنه اشترى المنقولات من أشخاص غير المتهمين، إضافة إلى أنه لا يتذكر جميع الأشياء التي اشتراها منهم.

وواجهت المحكمة المتهمين في الجلسات السابقة بأقوال الشهود، وأقوالهم الواردة في التحقيقات، حيث أنكروا جميع ما نسب إليهم.