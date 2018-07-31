إصابة آسيوي سقط من الدور الـ3 ببناية في الشارقة

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

تحقق القيادة العامة في شرطة الشارقة في إصابة آسيوي 32 عاما بإصابات بليغة أثر سقوطه من الدور الثالث في بناية بمنطقة المجاز بالشارقة صباح أمس.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الشرطة من شاهد عيان يفيد بوجود شخص مصاب أسفل بناية سكنية في منطقة المجاز بالشارقة، وحين انتقلت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني تبين وجود شخص آسيوي مصاب بإصابات بليغة نتيجة سقوطه

من الدور الثالث في البناية السكنية وتولت سيارات الإسعاف الوطني نقله إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج إذ تم إدخاله قسم العناية المشددة ليبقى تحت الملاحظة الطبية.