محاكمة متهم بتهديد فتاة بالساطور وسرقتها

المصدر: محمد الرفاعي ـــ الشارقة

أجّلت محكمة جنايات الشارقة، محاكمة متهم (من جنسية دولة إفريقية ــ 27 عاماً)، بتهديد وسرقة فتاة باستخدام السلاح الأبيض، إلى 12 أغسطس المقبل، للاستماع إلى أقوالها، مع استمرار حبس المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى الثالث من مارس الماضي، عندما أوقف المتهم فتاة أثناء سيرها في الشارع عند منتصف الليل، وطالبها بإعطائه ما تملكه من ممتلكات ومبالغ مالية حتى لا يؤذيها، وعندما رفضت هدّدها بساطور، فاضطرت إلى تلبية طلبه، وسلمته الحقيبة التي كانت تحتوي على مبلغ نقدي وهاتف محمول، ثم فرّ هارباً، فاستغاثت ببعض المارة الذين تمكنوا من الإمساك به، واتصلوا بالشرطة التي حضرت وقبضت عليه، وأحالته بعد اتخاذ الإجراءات القانونية إلى النيابة، ثم إلى القضاء.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمتين المنسوبتين إليه: السرقة والتهديد باستخدام السلاح، فأنكر جميع التهم، وتراجع عن اعترافاته الواردة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.