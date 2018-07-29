وفاة شخص سقطت عليه مركبته أثناء تغيير الإطار

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

توفي شخص (من جنسية دولة آسيوية ــ 60 عاماً)، نتيجة سقوط مركبة على جسده أثناء تغييره لإطارها، حيث كانت متوقفة بجانب أحد الطرق الرئيسة القريبة من مدينة الذيد في الشارقة، أخيراً، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

وحسب شرطة الذيد، فإن المتوفى كان يقود مركبته ذات الدفع الرباعي (نقل عام)، وشعر فجأة بوجود خلل في سرعتها، فتوقف بها على جانب الطريق، وتبين تلف في أحد الإطارات، فأحضر الإطار الاحتياطي الذي كان معه في المركبة، وحين بدأ في خلع الإطار التالف اختل توازن المركبة ووقعت على جسده، ما نتج عنه وفاته، وأبلغ أحد المارة الشرطة التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتم نقل المتوفى لمستشفى الذيد لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسليم جثمانه.