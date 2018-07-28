السيطرة على حريق في 3 مستودعات بعجمان

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

سيطرت فرق الدفاع المدني في عجمان على حريق شبً في ثلاثة مستودعات بمنطقة الجرف الصناعية، وحالت دون انتشار النيران إلى ستة مستودعات أخرى ملتصقة بتلك التي احترقت.

وقال مدير إدارة المراكز العميد محمد علي جميرا ، إن البلاغ ورد فجر اليوم، وعلى ضوءه هرعت فرق الدفاع المدني للبلاغ خلال وقت قصير، ما أسهم بشكل أساسي في احتواء الحريق ومنع انتشاره.

وأضاف أن فرقاً تابعة لثلاثة مراكز انتقلت إلى موقع البلاغ، إلى جانب فرق الدعم من دفاع مدني الشارقة وأم القيوين، وحرصت في البداية على تطويق النيران ومنع امتدادها إلى بقية المستودعات، ثم شرعت في الإطفاء.

وأشار إلى أن المستودعات كانت تضم مواد مختلفة بعضها سريع الاشتعال مثل المنتجات البلاستيكية، بالإضافة إلى مواد غذائية، تم على الفور تشكيل إدارة عمليات مصغرة، وتوزيع المهام، ما أسهم في السيطرة على النيران رغم شدتها خلال ساعتين.

وأوضح أنه فور الانتهاء من عمليات الإطفاء بدأت الفرق المتخصصة في تبريد المكان حتى لا تشبَ النيران مجدداً في المستودعات المحترقة، لافتاً إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية.