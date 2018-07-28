الحبس والإبعاد للصَّي المنطقة الحرة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قضت محكمة الجنايات في الشارقة بحبس متهمَين آسيويين ثلاثة أشهر وتغريمهما 5000 درهم، وإبعادهما عن البلاد، بعد ثبوت إدانتهما بالسرقة من السوق الحرة في مطار الشارقة الدولي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمَين باستغلال وظيفتيهما والاشتراك معاً في سرقة كاشير واختلاس مبالغ مالية من المنطقة الحرة بمطار الشارقة.

وكانت المحكمة في الجلسات السابقة واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، واعترفا بالسرقة، وقدما إلى المحكمة مذكرة دفاع طالبا في نهايتها بالحكم واستعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة احتياطياً.

كما عاقبت المحكمة رجلاً وامرأة آسيويين في قضية زنا، بالحبس لمدة ستة أشهر للمتهمة تعزيراً عن تهمة الزنا والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء عقوبتها، وجلد المتهم الثاني 100 جلدة والحبس سنة والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بالزنا وممارسة الرذيلة.