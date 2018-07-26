ضبط عصابة محتويات المركبات في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ الإمارات اليوم

ضبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، عصابة إفريقية-آسيوية مكونة من سبعة أفراد تخصصوا في سرقة محتويات المركبات وانتحال صفة رجال الأمن والسرقة بالإكراه.

وقال مدير الإدارة العميد حميد مطر بن عجيل، إن الإدارة تلقت بلاغات تفيد بقيام مجهولين بسرقة محتويات عدد من المركبات أثناء توقفها في أماكن مختلفة من الإمارة.

وأوضح، أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الظاهرة ومن خلال جمع المعلومات تمكن الفريق من ضبط أفراد العصابة، متابعاً أنه تم تحصيل عدد من المسروقات الواردة في البلاغات بحوزة العصابة، والتحفظ عليها لحين استكمال جميع إجراءات الاستدلال في قضايا السرقة التي اعترف بها المتهمون، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.