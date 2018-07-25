إحباط ترويج 20 كيلوغراماً من مخدر الحشيش و1300 قرص ترامادول في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ومفتشي جمارك ميناء خالد من الايقاع بثلاثة أفراد من جنسية دولة آسيوية رجل وامرأتان، يتبعان نفس الأسلوب الجرمي، ويحوزان على أكثر من «20»كغ من مخدر الحشيش، و«1300» قرص من الترامادول، و«50»جراماً من مادة الكريستال المخدرة بقصد الاتجار والترويج.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية العميد محمد راشد بيات، أن الخبرة التي يتمتع بها عناصر مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، ويقظتهم الدائمة أسهمتا بشكل فعّال في إحباط العديد من عمليات الاتجار أو الترويج للمواد المخدرة، لافتاً إلى أن التدريب المستمر الذي يحظى به عناصر المكافحة في التحري والمراقبة، والتعرف على الأساليب الجرمية المتجددة التي يلجأ إليها المهربون، يعمل على اكساب عناصرنا الخبرات الواسعة في الكشف عن الحيل التي يمارسونها لإخفاء سمومهم والترويج لها، مؤكداً ان أعين أجهزتنا الأمنية ستظل مفتوحة، ويقظة لمثل هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها مهما حاولوا الإفلات من قبضة العدالة.

وثمّن العميد بيات، جهود عناصر مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، ورجال التفتيش في ضبط القضيتين، واللتين اتسمتا بالتجدد في عمليات التهريب، والقاء القبض على المروّجين، ما أسهم في نجاح العملية والتصدّي لهما، ولأي مجرم يقدم على تنفيذ عمليات مشابهة أو متجددة.

وحول تفاصيل الواقعة الأولى، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة المقدم ماجد العسم أنه قد وردت معلومات لادارة المكافحة عبر أحد المصادر السرية تفيد وصول أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية الى الدولة، وأن هذا الشخص يُدار من قبل أحد التجار المقيمين خارجها، وعليه تم تشكيل عدة فرق للمتابعة والتقصي، وتبين أن لديه كميات من المواد المخدرة، وهو بصدد ترويجها داخل الدولة لصالح التاجر الرئيسي المقيم خارج الدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم القبض على المشتبه به ومعه ما يزيد عن«14.5»كجم من مخدر الحشيش و«1300» قرص من الترامادول، مخبأة بصورة ماكرة، خلف الغطاء الداخلي لحقيبتي سفر كانتا بحوزته، الا ان حِنكة رجال مكافحة المخدرات في التعرف على الأساليب المستحدثة في تهريب المخدرات قد حالت دون تمكن المشتبه من تنفيذ جريمته، فتمت مباغتته، واستخراج الكميات، والكشف عن حيله البائسة، معترفاً خلال استجوابه بنيته ترويج المخدرات، وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المعنية، استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه واتخاذ اللازم بشأنه.

وفي اقل من ٤٨ ساعة وبعد تمرير الاسلوب الجرمي المتبع في تهريب كمية المخدرات التي تم ضبطها الى دائرة الموانىء والجمارك ، تمكن مفتشو جمارك ميناء خالد عن طريق اهتمامهم ومتابعتهم الدقيقه لوسائل الاخفاء وكيفية كشفها من ضبط كمية اخرى من المواد المخدرة بلغت نحو «5898» جراماً من الحشيش وما يزيد عن «50»جراماً من مادة الكريستال،حاولت امرأتان تهريبهما إلى الدولة، عبر رحلة بحرية قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وعلى الرغم من الحيلة نفسها التي اتبعتهما المرأتان في محاولة إدخال هذه المواد إلى الدولة عبر كميات متفرقة، قامتا بتوزيعها بين «23» لفافة، جمعت بين مادتي الحشيش والكريستال، وتمت تعبئتهما في الغلاف الداخلي للحقائب، بحيث لا يتم ملاحظتهما من قبل مفتشي الجمارك، أثناء التفتيش الدوري، إلا أنه تم ضبط الكميات، وتحريزها بصورة نظامية ومحترفة، والقبض على المتهمتين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال مجريات القضية .

واختتم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة قائلاً: إن نجاح فرق العمل في القبض على المشتبه بهم، وتمرير المعلومات، ونشر الأساليب المستحدثة في تهريب وترويج المخدرات، بين السلطات المختصة في الدولة يجسّد أعلى درجة التعاون في إحباط العديد من عمليات التهريب مما يحقق أهداف وزارة الداخلية الرامية الى تعزيز الأمن والأمان، وتطبيق الوقاية بمفهومه الشامل ضد هذه الآفة الخطيرة، وتحصين المجتمع وابنائه من سمومه وشروره.