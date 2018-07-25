الحبس سنة والإبعاد لمتهم هتك عرض طفلة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

عاقبت محكمة الاستئناف متهماً بهتك عرض طفلة، لم تبلغ 14 عاماً، بالحبس سنة وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، ثم رفضت المحكمة العليا طعنه على الحكم لعدم حضوره جلسات التقاضي.

وبينت المحكمة الاتحادية العليا، أن الثابت أن المتهم لم يحضر بنفسه جلسة الاستئناف وسماع المرافعة كونه أبعد خارج الدولة، وإنما حضر عنه المحامي، وقدم مذكرة بدفاعه، كما لم يحضر جلسة صدور الحكم، ومن ثم يكون هذا الحكم صدر في حقيقته غيابياً في جناية، ويسقط إذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة عملاً بنص المادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز تبعاً لذلك الطعن عليه بالنقض طالما أنه قابل للسقوط بحضور المتهم أو القبض عليه وإعادة محاكمته أمام المحكمة ذاتها التي أصدرته.

وكانت التهمة المسندة إلى المتهم بأمر الإحالة هي جناية طبقاً للمادة 356/‏‏‏‏2 من قانون العقوبات، وهي معاقب عليها بمقتضى تلك المادة بالسجن المؤقت، ومن ثم تعد من الجنايات المعاقب عليها بغير الغرامة، ما كان يتعين معه على المتهم أن يحضر بنفسه الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه طعناً على الحكم أمام محكمة الإحالة حتى يكون حضورياً في حقه، ولا يغني عن ذلك حضور محاميه الموكل.