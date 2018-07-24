الحبس 6 شهور والإبعاد لمتهم سرق 171 ألف درهم وقدمها هدية لخطيبته

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

عاقبت محكمة الجنايات في الشارقة متهم من جنسية عربية بالحبس مدة 6 شهور والإبعاد عن البلد بعد انتهاء مدة عقوبته، وذلك عن تهمة السرقة بالإكراه، بعد أن تمكن من دخول منزل المجني عليه وسرقة مبلغ 171 ألف درهم، دون إرادة صاحب المنزل بالاشتراك مع متهم آخر، وقام بتسليم المبلغ لخطيبته، قبل أن تقبض الشرطة عليه.

وكان المتهم قد سلم المحكمة في الجلسة الماضية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم ببراءته، واحتياطياً استعمال أقصى دراجات الرحمة والرأفة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في شهر فبراير 2018، بالدخول إلى منزل المجني عليه والتمكن من سرق 171.500 درهم وأعطاها لخطيبته كهدية، والتي أكدت في أقوالها أنها لا تعلم مصدر المال، وأن خطيبها سلمها المبلغ لتبقيه معها كأمانة حتى يأتي ويأخذه.

وكان قد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة له وتراجع عن اعترافاته الواردة في التحقيقات في الجلسات السابقة، وقال إن البلاغ كيدي، وليس سوى محاولة انتقام منه يقوم بها المتهم الثاني، لافتاً إلى أنه اقترض من الأخير مبلغاً مالياً، وردّه إليه بإعطائه سيارة يملكها، وثمنها يفوق 200 ألف درهم، بزيادة في المبلغ الذي اقترضه، مطالباً أن يتم تكفيله لإجراء محاولة دفع المشتكي للتنازل.