محاكمة متهم بالاعتداء على شرطي

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضيةَ متهمٍ بالاعتداء على شرطي، أثناء تأديته واجباته الرسمية، وتهديده بالقول والنص المكتوب.

وتعود تفاصيل القضية إلى 30 من يونيو الماضي، عندما اعتدى المتهم على (ج.م)، الذي يعمل في شرطة الشارقة، من خلال تهديده والاعتداء عليه أثناء تأديته وظيفته وواجباته الرسمية. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها جميعاً، مؤكداً أنه كان مخموراً في يوم الواقعة، ولم يكن مدركاً لأفعاله أو أقواله.

وقدم المتهم للمحكمة مذكرة تفيد بتنازل المجني عليه عن حقه، إضافة إلى تقديمه مذكرة دفاع وحافظة مستندات مرفق بها حكم سابق من محكمة المرور في الشارقة، وطلب براءته من التهم المنسوبة إليه. وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة السابع من أغسطس المقبل.