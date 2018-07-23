"نيابة أبوظبي" تأمر بضبط وإحضار 3 من مشاهير التواصل الاجتماعي لقيامهم بـ " تحدي كيكي"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أمرت النيابة العامة في أبوظبي اليوم بضبط وإحضار 3 من مشاهير التواصل الاجتماعي، وذلك للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع، وذلك على خلفية الفيديوهات التي انتشرت مؤخراً ويظهر فيه المتهمين أثناء قيامهم بتقليد " رقصة كيكي".

وأكدت النيابة أن المشاركة فيما يسمى " تحدي كيكي" يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، وتصل عقوبتها الى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لقانون العقوبات الاتحادي والقانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.

مشيرةً إلى أن المشارك في هذا التحدي يقوم بالنزول من السيارة أثناء سيرها وترك الباب مفتوح والرقص على الطريق العام بجوار السيارة، مما يشكل خطرا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كون هذا السلوك يعتبر مخالف لقيم مجتمع دولة الإمارات ويشكل إخلالا بالآداب العامة.

كما أوضحت أنه في حال قيام سائق المركبة نفسه بهذا السلوك عبر تثبيت سرعة السيارة والخروج منها للقيام بتحدي الرقصة، يكون قد ارتكب جريمة إضافية وهي القيادة بطريقة متهورة تشكل خطر على الجمهور، ويحق لمأموري الضبط القضائي القبض على أي شخص متلبساً أثناء قيامه بهذه الرقصة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.

ومن جهة أخرى أعربت نيابة أبوظبي عن استنكارها لتفشي هذه الظاهرة السلبية، مشيرة إلى وجوب انشغال الشباب بالأنشطة المفيدة التي تتلائم مع قيم مجتمعهم وتساهم في تطورهم ونموهم الجسدي والاجتماعي والعقلي والقيمي، بدل التقليد الأعمى للصرعات الدخيلة على مجتمعنا.

كما طالبت مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، وأشارت إلى تأثيرهم الكبير على قطاع كبير من الأطفال والشباب الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم. وأضافت أن قيام هؤلاء المشاهير بهذه التصرفات من شأنه تحريض الغير على القيام بتلك السلوكيات وتعريضهم للمساءلة القانونية.