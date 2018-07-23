غرامة مالية و23 نقطة وحجز المركبة عقوبة تقليد "كيكي" في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين- أم القيوين

حذر مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد بن عران، سائقي المركبات من قيادة مركباتهم بطريقة "كيكي" وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح لـ "الامارات اليوم" أن مخالفة "كيكي" تقع ضمن البند الأول من جدول المخالفات والغرامات والنقاط المروري في قانون السير والمرور الاتحادي إذ نص القانون على أنه يخالف كل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر أو قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق أضرار بالمرافق العامة أو الخاصة، بغرامة مالية ألفي درهم، وبـ 23 نقطة مرورية، وحجز مركبته 60 يوما للمركبات الخفيفة.

وتقوم فكرة "تحدي كيكي" على قيادة السيارة بإيقاع بطيء وفتح بابها والتصوير من داخلها للرقص بجوار السيارة.

وقد أدت محاولات "تحدي كيكي" إلى حوادث وإصابات ومواقف كوميدية لبعض الأشخاص المشتركين في التحدي.