متهم نافياً اعتداءه على موظف بالشرطة: كنت مخموراً

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة، في قضية متهم فيها شخص (جنسية دولة عربية) بالاعتداء على موظف عام أثناء تأديته لوجباته الرسمية، وتهديده بالقول والنص المكتوب.

وتعود تفاصيل القضية إلى 30 يونيو الماضي، عندما اعتدى المتهم على (ج.م) الذي يعمل في شرطة الشارقة، من خلال تهديده والاعتداء عليه أثناء تأديته وظيفته وواجباته الرسمية.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، لكنه أنكرها جميعها، وأكد أنه كان مخموراً في يوم الواقعة، ولم يكن مدركاً لأفعاله أو أقواله.

وقدم المتهم للمحكمة مذكرة تفيد بتنازل المجني عليه عن حقه، بالإضافة إلى تقديمه مذكرة دفاع وحافظة مستندات مرفق بها حكم سابق من محكمة المرور في الشارقة، وطلب في نهاية مذكرة الدفاع ببراءته من التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة.

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 7 أغسطس المقبل لإعلان المجني عليه على عنوانه في مكان عمله، للاستماع لأقواله.