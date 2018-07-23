محاكمة متهم بتزوير ملكية مركبة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة، في قضية متهم فيها شاب (من جنسية دولة عربية) بتزوير ملكية مركبة صادرة من دبي، وإرسالها إلى شابة (من جنسية دولة عربية)، وتوصل للاستيلاء على مبالغ مالية منها بالاستعانة بطرق احتيالية.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهم عرض على شابة (من جنسية دولة عربية) بيع مركبتها له واستبدالها بعد بيعها بمركبة أخرى من نوع مرسيدس، فوافقت وباعت له المركبة بـ68 ألف درهم، دفعت منها مخالفات مرورية مترتبة عليها، وتبقى لها 56 ألف درهم ظلت بحوزة المتهم، كي يدفعها إلى شركة خارج البلاد لاستيراد السيارة، التي أوهمها بأنها ذات مواصفات عالية المستوى وثمنها يتجاوز 100 ألف درهم.

وظل المتهم يماطل المجني عليها خلال مراسلاتهما عبر تطبيق (واتس أب)، ما اضطرها إلى مطالبته بالمبلغ أو يرد لها السيارة، حتى لا تلجأ للقضاء، وخلال هذه الفترة أرسل لها صورة للسيارة على هاتفها، ثم أرسل لها صورة ملكية السيارة، وبمراجعتها لإدارة المرور في دبي، تبين أن صورة الملكية المرسلة إليها غير صحيحة ومزوّرة، ما دفعها إلى تقديم بلاغ.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وأنكرها جميعها، بدورها أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ السابع من أغسطس المقبل.