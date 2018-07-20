وفاة مواطن إثر اصطدام مركبته بشاحنة على طريق الشيخ زايد بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

توفي مواطن يدعى (ف.ي) مساء أمس إثر اصطدام مركبته بشاحنة على شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إمارة أم القيوين.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة وشاحنة على شارع الشيخ زايد باتجاه فلج المعلا.

وأوضح تم على الفور إرسال دوريات الشرطة وسيارات الدفاع المدني والإسعاف الوطني الى موقع الحادث وتم إخراج الشخص من المركبة ونقله الى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته البليغة.

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة التوقف التام لحركة سير الشاحنات على الطريق بالاتجاه الى شارع الامارات، ما أدى إلى اصطدام مركبة المواطن بإحدى الشاحنات من الخلف، لافتا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق وربط حزام الأمان حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.