عصابة إفريقية تسطو على محل صرافة

المصدر: الفجيرة ـ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة الفجيرة عصابة إفريقية بتهمة السطو على أحد محال الصرافة في الإمارة، باستخدام الأسلحة البيضاء.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في نهاية يونيو الماضي، يفيد بوقوع جريمة سرقة بالإكراه في أحد محال الصرافة، من قبل مجهولين تمكنوا من سرقة مبالغ مالية ولاذوا بالفرار.

وأفاد نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم سعيد عبيد الكندي، بأنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل، ومن خلال البحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية الجناة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بعض المبالغ المالية المسروقة، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعملية التخطيط ومراقبة المحل منذ فترة، وتنفيذ السرقة باستخدام الأسلحة البيضاء، والاعتداء على العاملين في المحل، والاستيلاء على المبالغ المالية.

ونوّه نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد بن نايع الطنيجي، بالحرفية العالية التي تتمتع بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً جاهزية رجال المباحث للتعامل مع مثل هذه القضايا في جميع الظروف والأحداث بدقة وحرفية عالية، وذكر أن شرطة الفجيرة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.