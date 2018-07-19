إحالة طباخ إلى «الجنايات» لتعاطيه المخدرات

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، طباخاً (ح.ر - 26 سنة)، عربي، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي مخدر الحشيش.

وأفادت أوراق التحقيقات بأن إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي، تلقت بلاغاً حول حيازة وتعاطي المتهم الأول (م.خ) مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بسكنه في منطقة المدينة الرياضية، وبدهم السكن وتفتيش المتهم، عُثر على شريط به أربعة أقراص لعقّار «ترامادول».

وأوضحت التحقيقات أنه بسؤال المتهم (م.خ) من قبل أفراد الشرطة عن تعاطيه المخدرات، اعترف بأنه يتعاطى الحشيش الذي يزوده به المتهم الثاني (ح.ر) من دون مقابل.