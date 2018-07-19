محاكمة 4 أشخاص بتهمة الاحتيال على بنك

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات في الشارقة، قضية متهم فيها أربعة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية بتهمة تزوير محررات رسمية، وتقديمها إلى بنك وطني للحصول على مبالغ نقدية.

وواجهت المحكمة المتهمين الأول والثاني والثالث بالتهم المنسوبة إليهم، بأن قاموا بتزوير صورة تأشيرة إقامة ورخصة قيادة، وبطاقة عمل، واستعملوها مع علمها بتزويرها في تسليمها إلى البنك، وشرعوا في الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية خلال تنفيذهم للجريمة، حيث قدموا المستندات للبنك، وتم اكتشافهم وضبطهم، ومن بعدها تم إحالتهم للقضاء.

كما واجهت المحكمة المتهم الثالث (ط، ن) بالتهمة الثانية المنسوبة إليه شرب الخمر، حيث اعترف بشربه للخمر.

وأنكر المتهمون جميع التهم التي نسبت إليهم، وقالوا بأنهم قدموا المستندات إلى البنك دون علمهم بأنها مزورة، بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ السابع من أغسطس المقبل لإعلان شهود الإثبات والاستماع إليهم وإعلان المتهم الرابع الذي تغيب عن الجلسة، مع استمرار حبس المتهمين.