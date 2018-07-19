«التزوير» يقود زوجين إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية متهماً فيها زوجان باكستانيان بتهمة تزوير محررات رسمية لدخول الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بالاشتراك في تزوير محررات رسمية (إذن دخول إلكتروني) لشخص خارج الإمارات لدخول الدولة، واستعمال هوية المتهمة الثانية (الزوجة) وتصويرها لتحويل الأموال عليها من قبل المجني عليه.

وواجهت المحكمة المتهمة الثانية بالتهم المنسوبة إليها، واستعمالها الهوية مع علمها بتزويرها من خلال تسليمها للمجني عليه (م.إ)، والاستيلاء على مبالغ مالية بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه.

وقالت المتهمة الثانية إنها وثقت بزوجها وتسلّمت المبلغ المالي بناء على طلب زوجها، بعد أن قام بإرسال صورة الهوية للمجني عليه لتحويل الأموال على اسمها، وأنكرت المتهمة جميع التهم التي نسبت إليها، وطلبت المحامية التي حضرت معها أجلاً لتقديم الدفاع، بدورها أجلت المحكمة القضية للأول من أغسطس المقبل.