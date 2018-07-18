فتاة تدفع حياتها مقابل ممارسة أعمال لا أخلاقية

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قررت ثلاث فتيات أفريقيات ممارسة أعمال منافية للآداب والإتجار باجسامهن مقابل المال، وبدأن تنفيذ الفكرة لكن احداهن تشاجرت مع شاب آسيوي بسبب الإختلاف على المقابل المالي، وانتهت المغامرة بمقتل الفتاة على يد الشاب الآسيوي وبعض أصدقائه.

واستمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، إلى أقوال شهود النفي والإثبات في القضية، واتهمت النيابة العامة تسعة أشخاص بالضرب المفضي إلى الموت، كما اتهمت فتاتين أفريقيتين بممارسة الدعارة والفعل الفاضح علنا المخل بالحياء، كما اتهمت شخصين أفريقيين بالتحصين على المعصية والحض عليها، واستغلال بأي وسيلة بغاء شخص أو فجوره، إضافة إلى اتهام ثلاثة أشخاص من الجنسية الإفريقية بانتهاك حرمة ملك الغير.

واعترفت المتهمان في تحقيقات الشرطة والنيابة بممارسة الزنا مقابل 50 درهم عن كل شخص، فيما أنكرتا الاتهامات الموجهة إليهما أمام المحكمة، كما أنكر المتهمين الآسيويين تهمة ضرب المجني عليها أو المشاركة بالاعتداء عليها، واعترف متهمان أفريقيان بالحصين على المعصية والحض عليها مقابل 10 دراهم.

وقالت شاهدة الإثبات والمتهمة في القضية أمام المحكمة أنها كانت برفقة زميلتها المجني عليها أثناء ارتكاب الواقعة، وأن عدد من الآسيويين اعتدوا زميلتها بالضرب وأنها بدأت بالصراخ والدفاع عن زميلتها.

وأوضحت أنها لم تشاهد إصابة المجني عليها نظرا للظلام الذي كان يحل في المكان خلال فترة الليل، كما أنها لم تشاهد جميع الآسيويين المعتدين على المجني عليها، لكنها تعرفت على إثنين منهم وهما المتهمان الأول والثاني الموجودان بالقفص في قاعة المحكمة.

وجاء في أوراق القضية أن المجني عليها وزميلتيها المتهمة الأولى والثانية أفريقيات اعتادا ممارسة الزنا مقابل 50 درهما، وكان يتم تشغيلهم من قبل شخص من نفس الجنسية مقابل حصوله على 10 دراهم، وأنه في يوم الواقعة اختلفت المجني عليها مع أحد الأشخاص الآسيويين على المقابل المالي، ما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما حيث حضر للمكان عدد كبير من الآسيويين وقاموا بضرب المجني عليها بالحجارة ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة أدت لوفاتها بعد ساعة من وصولها المستشفى.

وحددت المحكمة السادس من شهر أغسطس المقبل موعدا للاستماع لمرافعة محامي الدفاع.