محاكمة 4 أشخاص احتالوا على بنك بمستندات مزورة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها 4 أشخاص من جنسية دولة آسيوية بتهمة تزوير محررات رسمية، وتقديمها لبنك أبو ظبي التجاري للحصول على مبالغ نقدية.

وواجهت المحكمة المتهمين الأول والثاني والثالث بالتهم المنسوبة إليهم، بأن قاموا بتزوير صورة تأشيرة إقامة ورخصة قيادة، وبطاقة عمل، واستعملوها مع علمها بتزويرها في تسليمها لبنك أبو ظبي التجاري، وشرعوا بالاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية خلال تنفيذهم للجريمة، حيث قدموا المستندات للبنك، وتم اكتشافهم وضبطهم، ومن بعدها تم إحالتهم للقضاء.

كما واجهت المحكمة المتهم الثالث بالتهمة الثانية المنسوبة إليه شرب مشروبات كحولية وهو مسلم وبالغ، حيث اعترف بفعلته.

وأنكر المتهمون جميع التهم التي نسبت إليهم، وقالوا بأنهم قدموا المستندات للبنك دون علمهم بأنها مزورة، بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 7 أغسطس المقبل لإعلان شهود الإثبات والاستماع إليهم وإعلان المتهم الرابع الذي تغيب عن الجلسة، مع استمرار حبس المتهمين.