انقضاء الدعوى في قضية شيكات «أبراج» بعد تنازل المدعي‎

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قضت محكمة الشارقة الجزائية الأولى في قضية شيكات «أبراج» المتهم فيها (ع. ن) مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» الموجود حالياً في المملكة المتحدة، و(م. ر) العضو المنتدب في مجموعة «أبراج كابيتال»، بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، بانقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي عن القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار مكتب النائب العام في الشارقة، أمراً باستدعاء المتهم الأول الموجود حالياً خارج دولة الإمارات، والمتهم الثاني، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح (ح. ج) وهو مساهم مؤسس في شركة «أبراج».

وكان قد صرح محامي المتهمين إن المدعي بالحق قدم قرض بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار للمتهم الأول. وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.