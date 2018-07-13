إبعاد آسيوي جلب مؤثرات عقلية للتعاطي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة في حكم قضى على متهم آسيوي بالغرامة والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بجلب مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، إذ أفاد طعن النيابة بأن محكمة الاستئناف عدّلت وصف التهمة خلافاً لما هو ثابت بالأوراق.

حكم «الاستئناف» رأى أن الواقعة تشكّل جريمة حيازة بقصد التعاطي.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليه تهمة جلب مؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبته وفقاً للقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما ووجه إليه، فاستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وبمعاقبة المتهم بغرامة 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه بعد تعديل الوصف، وبمصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعاده عن الدولة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما عدّل وصف التهمة المسندة إلى المتهم، من تهمة جلب مؤثرين عقليين من دون قصد إلى حيازة مؤثرين عقليين بقصد التعاطي، خلافاً للثابت بالأوراق، بأنه تم ضبط المتهم في مطار بالدولة قادماً من باكستان، وبتفتيشه من قبل رجال الجمارك في المطار عثر بحوزته على 40 قرصاً، بالإضافة إلى خمس علب كرتونية كتب عليها باللغة الإنجليزية tramapar وثلاث علب كرتونية كتب عليها alprazolam، وهو ما تتحقق به أركان جريمة جلب المؤثرات العقلية دون قصد.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن «الأصل في الوصف القانوني للواقعة هو ما تسبغه المحكمة عليها، ولا تتقيد بالوصف القانوني للفعل الذي أحالت به النيابة العامة، لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها، ذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً».

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قد رأى أن الواقعة المسندة إلى المتهم تشكل جريمة حيازة بقصد التعاطي، مما أورده بمدوناته بأن الثابت بالأوراق أن المتهم يتعاطى تلك المواد بناء على وصفة طبية صادرة من بلده، وأنه ثبت تعاطيه لتلك المواد حسب ما جاء نتيجة فحص عينة البول من وجود مادتي الترامادول والبرازوم فيها، وخلص إلى أن القصد من حيازته لتلك المواد أنها بقصد التعاطي، وكان ما خلص إليه الحكم من تعديل الوصف من جريمة جلب المؤثرات العقلية من دون قصد إلى جريمة الحيازة بقصد التعاطي، مما يدخل ضمن سلطة المحكمة، وقد جاءت أسباب الحكم سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي لا يعدو إلا جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في إسباغ الوصف القانوني، الأمر الذي يصبح النعي معه على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.