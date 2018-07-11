اتهام طباخ بالاعتداء بسكين على عامل في مطعم

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي طباخاً إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بالسكين، وإصابة شخص بعاهة مستديمة نتيجة قطع الأعصاب والأوتار للذراع اليسرى، بسبب خلاف نشب بينهما أثناء عملهما في أحد المطاعم، وأسندت النيابة العامة للأول والثاني جنحة السب.

وتعود تفاصيل الواقعة التي باشر التحقيق فيها رئيس نيابة أول في بر دبي، الدكتور حسين علي الناعور، إلى وقوع خلاف بين عامل وطاهٍ في المطعم ذاته، إذ يعمل الأول (المجني عليه) مسؤول عصائر، والثاني (المتهم) طباخاً، وبحسب أقوال المجني عليه أثناء التحقيقات فإنه تلقى أوامر من مدير المطعم بعدم توفير مأكولات ومشروبات للعاملين في المطعم إلا بعد تقديم طلب، لكن المتهم حين طلب مشروباً لم يقم المجني عليه بتلبية رغبته إلا بعد تقديم الطلب، ما أغضب المتهم ورفض أن يتم معاملته كأي عامل في المطعم، فوجه للمجني عليه الشتائم وتلفظ بألفاظ بذيئة، فرد عليه بالألفاظ والسّباب نفسهما، واحتدم الشجار بينهما فأخرج المتهم سكين تقطيع اللحوم وحاول إصابته، وبالفعل أحدث جرحاً وسقط المجني عليه مغشياً عليه وتم نقله إلى المستشفى. وأضاف أن العامل والطاهي متهمان بسبّ كل منهما، وبمواجهة الآخر بعبارات نابية، وهو ما يعد جنحة يعاقبان عليها طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات بدبي، مع استمرار حبس المتهم الأول.