غرق طفلة مواطنة في حوض سباحة

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

توفيت طفلة مواطنة تدعى «د.م» تبلغ من العمر عاما ونصف العام، أمس، إثر تعرضها للغرق في حوض سباحة في منزل أسرتها بمنطقة خت في إمارة رأس الخيمة.

وقال مصدر طبي بمستشفى صقر في رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم» إن قسم الطوارئ والحوادث استقبل الأسبوع الماضي طفلة في حالة صحية غير مستقرة نتيجة تعرضها للغرق في حوض سباحة بمنزل أسرتها، وتابع فور وصول الطفلة تم إجراء العلاج اللازمة وإدخالها للعناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية، لافتا إلى أن تدهور الحالة الصحية للطفلة ما أدى إلى وفاتها نتيجة تعرضها للغرق وصولها للمستشفى بشكل متأخر.