محاكمة 5 متهمين بتهمة السطو على بنك وسرقته في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية سرقة والسطو على مبالغ مالية مملوكة لأحد البنوك في الشارقة، متهم فيها 5 أشخاص من جنسية دولة عربية بتهمة القيام بالسرقة عبر استخدام السلاح والتهديد لسرقة مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام 5 أفراد من الجنسيات العربية بالدخول إلى أحد البنوك بالشارقة في تاريخ 25 يوليو من العام 2017 وتمكنهم من سرقة مبالغ مالية عن طريق التهديد واستعمال السلاح.

وواجهت المحكة المتهمين الأول والثاني بالتهم المنسوبة إليهم، وأنكروها جميعها، كما واجهت المحكمة المتهم الثالث بالتهمة المنسوبة إليه بتنكره بزي أمرة والمشاركة في عملية السطو وسرقة البنك، حيث أنكرها.

وتغيب المتهم الرابع والخامس عن الجلسة وتبين عدم إعلانهم بموعدها.

وأجلت المحكمة القضية إلى 22 يوليو الجاري لإعلان المتهم الرابع والخامس والسماح لموكل المتهم الثالث من تصوير ملف القضية مع استمرار حبس المتهمين.