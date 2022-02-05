تصرف نبيل من مقيم عربي في دبي

المصدر: دبي - محمد فودة

كرم مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة العميد عبد الحليم محمد أحمد الهاشمي، مقيماً عربياً يدعى إبراهيم محسن أحمد، لتسليمه مبلغا ماليا قدره 15ألف درهم عثر عليها في منطقة اختصاص المركز.

ونوه الهاشمي بأمانة إبراهيم محسن أحمد، مؤكداً أنها تجسد القيم النبيلة التي يعتز بها المجتمع الإماراتي، كما يأتي التكريم في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية مع الجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن في ربوع الوطن.



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