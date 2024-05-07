مكتوم وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في وفاة زوجة سيف الشعفار

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس (الإثنين)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية السابق، ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كل من عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، وذلك خلال زيارة سموّهما لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّهما، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعيين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.