إهداء «نيويورك أبوظبي» لوحتين من أعمال بيكاسو وموديلياني   

استقبلت جامعة نيويورك أبوظبي أول هبة فنية في تاريخها، وهي عبارة عن لوحتين أنجزتا بالطباعة الحجرية، الأولى للفنان بابلو بيكاسو بعنوان «المرأة ذات القبعة التركية»، والثانية للفنان أميديو موديلياني «لوحة جان هيبوتيرن».

وتقدمت نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، مارييت ويسترمان، بخالص الشكر إلى فيروز وجان بول فيلان اللذين تبرعا بهاتين اللوحتين الفنيتين الرائعتين للجامعة، فهما من ذواقة الفن ومن كبار شخصيات المشهد الفني في الدولة، ولطالما ساندا الجامعة ورواق الفن.

وقالت: «منذ تأسيس الجامعة كان الفن دائماً أداة قوية للتعليم والتواصل المجتمعي، ويشكل إلى الآن محور جهودنا، ونعتبر هذه الهبة بمثابة شهادة على التزامنا برسالتنا كمؤسسة شاملة للتعليم العالي والأبحاث».

وأقامت الجامعة حفلاً بهذه المناسبة، حضره عدد من كبار قيادات الجامعة والأساتذة، وأعضاء المجلس الاستشاري لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، ونخبة من مديري مشروع «جوجنهايم أبوظبي».

يشار إلى أن جامعة نيويورك أبوظبي تطرح، من خلال قسم الفنون والعلوم الإنسانية، برنامج الماجستير في الفنون والإعلام، وهو الأول من نوعه في المنطقة، بدوام كامل ومكثف وتتميز الجامعة بما توفره في معرض الفنون، وهو المعرض الجامعي الوحيد في المنطقة الذي يضم معارض المتاحف العلمية والتجريبية، ومركز ومعهد الفنون.