أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في والدة عبدالله لاغر

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها والدة عبدالله علي لاغر، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وأبنائها، وإلى عبدالله علي لاغر، رئيس قسم التصوير التلفزيوني بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.