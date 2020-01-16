حمدان بن محمد يرعى حفل تخريج الدفعة الـ27 من الطلبة المرشحين بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - وام

رعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل تخريج الدفعة الـ27 من الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي.

حضر الحفل، الذي جرى بقاعة آرينا في «سيتي ووك» بدبي، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، ومدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، ووكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف الشعفار، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان، والقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، ومساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين، وضيوف عدد من الدول الشقيقة، والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة بالدولة، وأولياء أمور الخريجين.

استهل الحفل بالسلام الوطني، ثم استعراض طابور الخريجين أمام سموّ راعي الحفل، الذي قام بالتفتيش على طابور الخريجين. بعدها ألقى العميد الدكتور غيث غانم السويدي، كلمة بالمناسبة أشار فيها إلى استخدام التقنيات الحديثة في برامج الأكاديمية والمساقات الدراسية، وحصولها على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم، على انطلاق 10 مسارات تخصصية في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية، وحصول الأكاديمية على جائزة أفضل بيئة عمل وسعادة، العام الماضي، على مستوى العالم.

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أوائل الدفعة الستة، وهنأهم على تفوقهم، ودعاهم إلى مواصلة التحصيل العلمي والتدريب، واكتساب الخبرة والمعرفة التي تعينهم على تحمّل مسؤولياتهم القيادية والعملية مستقبلاً.

وجرى في ختام الحفل تسليم وتسلم العَلم من الدفعة 27 إلى الدفعة 28 مصحوباً بالقسم، وهتف الخريجون قبل انصرافهم من ميدان الاحتفال بحياة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ولي عهد دبي هنأ المتفوقين، ودعاهم إلى مواصلة التحصيل العلمي والتدريب، واكتساب الخبرة والمعرفة التي تعينهم على تحمّل مسؤولياتهم القيادية والعملية مستقبلاً.