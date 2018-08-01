«محمد بن راشد للفضاء» يشارك في «الدولي للاستشعار عن بُعْد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك وفد من مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر الدولي للاستشعار عن بعد والمعلوماتية (IGARSS)، الذي أُقيم في مركز فالنسيا للمؤتمرات والمعارض في إسبانيا. وحضر الوفد الذي ضم عدداً من مهندسي قسم تطوير التطبيقات والتحليل في المركز ورش عمل متخصصة ومحاضرات علمية، ناقش خلالها المشاركون العديد من الموضوعات الحيوية في مجال تطبيقات الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد، لتسليط الضوء على المطالب الملحة لمراقبة وفهم وتنبؤ ديناميكيات كوكب الأرض.

وقدّم رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس الرابطة الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد في الإمارات، المهندس سعيد المنصوري، عرضاً تقديمياً تناول فيه المبادرات والأنشطة التعليمية التي نظمتها الرابطة في مجال الاستشعار عن بعد خلال العام الماضي في دبي، من أبرزها الملتقى العلمي السنوي لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، كما سلّط المنصوري الضوء على الفعاليات وورش العمل التي تم تنظيمها خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، والخطط المستقبلية للارتقاء بمجال الاستشعار عن بعد في الدولة، للاستفادة منه في جميع المجالات الخدماتية. وفي السياق ذاته، تطرّق المنصوري إلى مسابقة تطبيقات الاستشعار عن بعد المتوقع عقدها في شهر سبتمبر من هذا العام، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام بيانات مهمة تم تلقيها من دبي سات -2، وتطوير أداة ذكية لحل بعض التحديات المتعلقة بتحليلات الاستشعار عن بعد، باستخدام معالجة الصور ونظريات ومفاهيم التعلم العميق، إلى جانب إشراك الطلاب الجامعيين في استكشاف مجال العلوم الأرضية والاستشعار عن بعد.

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني: «تأتي مشاركتنا بالمؤتمر بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات في هذا المجال، وتسليط الضوء على أحدث التطبيقات التي طوّرها مركز محمد بن راشد للفضاء ومناقشتها مع عدد من الخبراء والعلماء في مجال الاستشعار عن بعد، والتي تسهم في تعزيز جودة الحياة ومؤشر السعادة والذكاء لإمارة دبي، وذلك تجسيداً لأهداف (مئوية الإمارات 2071)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».