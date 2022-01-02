أعراض ارتفاع ضغط الدم.. انتبهوا إلى هذه العلامات التحذيرية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

لا ينبغي تجاهل ارتفاع ضغط الدم لأنه يمكن أن يكون له عدد من المضاعفات، فارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر وجود أزمة قلبية وغيرها، وبخلاف قياس ضغط الدم هناك علامة تحذيرية قد تنبهك إلى أن ضغط الدم لديك مرتفع للغاية، ألا وهي عدم وضوح الرؤية أمامك، مع ضرورة التأكيد على أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يكون له أعراض في بعض الأحيان ويتفاجأ الشخص بأن ضغطه مرتفع عند قياسه.

ويتم تسجيل ضغط الدم برقمين: (الضغط الانقباضي - الرقم الأعلى) وهو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم، والضغط الانبساطي - الرقم الأقل)، وهو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية القول إن ارتفاع ضغط الدم نادراً ما يكون له أعراض ملحوظة، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هناك علامات منها عدم وضوح الرؤية، ويكون ذلك بمثابة علامة تحذير على أن ضغط الدم لديك مرتفع للغاية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم المحتملة الأخرى تشتمل على:

نزيف الأنف

ضيق التنفس

ألم الصدر

الدوخة

الصداع

ولن يكون هناك دائماً تفسير لارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أن معظم الناس يصابون بارتفاع ضغط الدم بسبب نظامهم الغذائي أو نمط حياتهم أو حالتهم الطبية، ولذلك ينصح الأطباء بإجراء فحص دوري لضغط الدم، وإذا كنت معرضاً لخطر الإصابة فعليك فحصه بشكل أكثر، مع ضرورة إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والمساعدة في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعًا بالفعل.

وتشمل النصائح الأخرى أيضاً تقليل كمية الملح التي تتناولها واتباع نظام غذائي صحي بشكل عام وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتقليل الكافيين ، وإذا كنت مدخناً فعليك التوقف عن التدخين.

وإذا كنت تعالج بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ولديك أي مخاوف بشأنه، يجب عليك تحديد زيارة طبيبك الخاص، ولا تتوقف عن تناول أدويتك ما لم يخبرك طبيبك بذلك.

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